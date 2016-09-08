Настройка Windows Server 2008

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок193 просмотра
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Здравствуйте. 

Требуется настроить удаленный аккаунт пользователя в Windows Server 2008 таким образом, чтобы был закрыт доступ в инертнее и отключен буфер копирования с удаленного компьютера (т.е. чтобы буфер работал только внутри удаленного компьютера). 

7 лет назад
monstr1k
Сергей 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад