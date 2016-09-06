Необходимо сделать e-mail рассылку по базе, состоящей из 350 адресов админов разных сайтов, с предложением разместить на их ресурсах статьи с активной ссылкой на сайт. Нужно это сделать так, чтобы письма не попали в СПАМ. Так чтобы с ответившими админами можно было дальше обсудить условия сотрудничества