Следить за корректной работой сайта на протяжении нескольких дней

Системное администрированиеЗакрыт12 заявок314 просмотров
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Необходимо следить за состоянием корректной работы сайта , иногда вносить обновления

На сайт необходимо заходить примерно каждые 20 минут и обновлять

7 лет назад
MihailMiller
Михаил 
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад