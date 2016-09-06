Ubuntu 16.04 LTS + HUAWEI E153 отправка SMS

Системное администрированиеЗавершен1 заявка153 просмотра
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(это мой рабочий ноут )

Создать бекап системы.

Наладить  и продемонстировать Как  отправляются  смс через ком порт(важно  так как дальше я  буду писать софт  на отправку смс через ком порт).  

Создать бекап. 

Как я понимаю через демонстрацию  екрана в скайпе   или  другим безопастным методам 

По сути задачи 2: 1  наладить  и отправить.  2 показать как  настраивать на будущее  одному ламеру(я)

От вас цена  и что еще  требуется  и строки

Ubuntu
7 лет назад
BenyaKrik
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
7 лет назад
$30
1 день
Крутой чувак. Единственный кто взялся за работу, И оперативненько выполнил ее. Хорошие условия - оплата только если заработает )
Отличный заказчик, сработались, оперативно решили проблему по тим-вьюверу.