Ubuntu 16.04 LTS + HUAWEI E153 отправка SMS

Необходимо очистить сервер от шелов, идет рассылка спама и прочей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
(это мой рабочий ноут )
Создать бекап системы.
Наладить и продемонстировать Как отправляются смс через ком порт(важно так как дальше я буду писать софт на отправку смс через ком порт).
Создать бекап.
Как я понимаю через демонстрацию екрана в скайпе или другим безопастным методам
По сути задачи 2: 1 наладить и отправить. 2 показать как настраивать на будущее одному ламеру(я)
От вас цена и что еще требуется и строки
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