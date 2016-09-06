Ubuntu 16.04 LTS + HUAWEI E153 отправка SMS

(это мой рабочий ноут )

Создать бекап системы.

Наладить и продемонстировать Как отправляются смс через ком порт(важно так как дальше я буду писать софт на отправку смс через ком порт).

Создать бекап.

Как я понимаю через демонстрацию екрана в скайпе или другим безопастным методам

По сути задачи 2: 1 наладить и отправить. 2 показать как настраивать на будущее одному ламеру(я)

От вас цена и что еще требуется и строки