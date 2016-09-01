Настройка Goip Hybertone и роутера

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок179 просмотров
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Нужен специалист по настройке voip gsm шлюза goip hybertone и роутера

1. Настроить voip GSM шлюз Goip Hybertone

2. Настроить роутер, к котрому будет подключаться Goip

3. Включить VPN на роутере

7 лет назад
MihailMiller
Михаил 
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад