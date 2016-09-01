Нужен специалист по настройке voip gsm шлюза goip hybertone и роутера 1. Настроить voip GSM шлюз Goip Hybertone 2. Настроить роутер, к котрому будет подключаться Goip 3. Включить VPN на роутере
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Нужен специалист, который хорошо разбирается в вопросах безопасности.
Необходимо настроить VPN+TOR на нескольких компах
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