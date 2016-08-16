BenyaKrik

Павел Масло BenyaKrik

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Срочная работа на bootstrap.

    Срочная работа   В течении 2 часов сверстать   простенький шаллончик на bootstrap  и прикрутить  к  самодельному  одностраничному сайту . Хорошее знание php

    BootstrapPHP
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Google Analytics отследить нажатие на кнопку

    Использую гугл аналитикст Есть доступы  к сайту и аналитиксу  Читал как настраивать но что - то не выходит.  Нужна помошь в  настройке  цели   - событие   - отследить  нажатие на кнопку.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Ubuntu 16.04 LTS + HUAWEI E153 отправка SMS

    (это мой рабочий ноут ) Создать бекап системы. Наладить  и продемонстировать Как  отправляются  смс через ком порт(важно  так как дальше я  буду писать софт  на отправку смс через ком порт).   Создать ...

    Ubuntu
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Логотип интернет магазина

    $100

    Интернет магазину "redbunny" нужен логотип. Продажа Рюкзаков  - основное направление.  Также  планируются продаваться  все для  активного отдыха.  Основная аудитория от 15 до 30 мужчины  Мы подбираем только проверенные бренды(качественные) сегмент  выше ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Наполнить сайт Товарами

    Движок сайта simpla cms       Тематика  рюкзаки (туристические, городские  итд)  К переносу примерно 500 товаров Есть  3 сайта (конкурента) с которых следует перенести товары. -  оп 3-5 картинок  - можно ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

Mr_K_
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
5 отзывов
$1
10 баллов
8 лет назад
Google Analytics отследить нажатие на кнопку
Задачу сделали быстро. Павел сам внедрил в шаблон код, который я выслал. Был рад помочь!
Я привык работать только с лучшими и Кирилл один из таких. Быстро и профессионально.
Ответный отзыв
mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
$30
10 баллов
9 лет назад
Ubuntu 16.04 LTS + HUAWEI E153 отправка SMS
Ubuntu
Отличный заказчик, сработались, оперативно решили проблему по тим-вьюверу.
Крутой чувак. Единственный кто взялся за работу, И оперативненько выполнил ее. Хорошие условия - оплата только если заработает )
Ответный отзыв
MichaelRybchenko
Михаил 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Логотип интернет магазина
Заказчик отличный! Понятно расписал задачу, моментальная оплата. Рекомендую.
Выиграл конкурс на честных условиях. Лучшая работа из 25) Крутое лого, креативный подход и быстро.
Ответный отзыв
kate_fiero
Екатерина 
34 года
9 лет в сервисе
Была
год назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Логотип интернет магазина
Отличный заказчик, ясные пожелания к логотипу. Оперативный выбор победителей и оплата.
Очень качественно и быстро выполнила лого. Креативно)
Ответный отзыв