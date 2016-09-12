Восстановить пароль от сайта

Есть подверженный аккаунт adsense c тремя сайтам, на двух показывается реклама, на одном - нет, никаких явных причин нет, нужна консультация, для выявления причин, и устранение проблемы.
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Забыла пароль от сайта или кто то его поменял. Задача: восстановить пароль и прекратить регистрацию новых пользователей, являющихся ботами.. может даже это взлом. С Хостинга пока жалоб нет, но в день на не работающий сайт регистрируется более 20 человек.. удаляла их через базы данных, пробовала меня пароль в phpmysql , пароль изменяется, но зайти на сайт не получается.
Цена услуги играет роль.
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