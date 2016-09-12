Восстановить пароль от сайта

Системное администрированиеЗавершен8 заявок211 просмотров
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Забыла пароль от сайта или кто то его поменял. Задача: восстановить пароль и прекратить регистрацию новых пользователей, являющихся ботами.. может даже это взлом. С Хостинга пока жалоб нет, но в день на  не работающий сайт регистрируется более 20 человек.. удаляла их через базы данных, пробовала меня пароль в phpmysql , пароль изменяется, но зайти на сайт не получается.

Цена услуги играет роль.

7 лет назад
Nenatv
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
tsyuha
45 летПольша
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
$5
1 день
Выполнил задание быстро. Удобно, что общение шло через переписку в скайпе, это более оперативно, чем в самом сервисе. Удобно, что платеж проходил через Яндекс кошелек, так как многие предлагают вебмани как основной платежный сервис.
Прекрасный заказчик. всем рекомендую!!!! спасибо!!!