Восстановить пароль от сайта

Забыла пароль от сайта или кто то его поменял. Задача: восстановить пароль и прекратить регистрацию новых пользователей, являющихся ботами.. может даже это взлом. С Хостинга пока жалоб нет, но в день на не работающий сайт регистрируется более 20 человек.. удаляла их через базы данных, пробовала меня пароль в phpmysql , пароль изменяется, но зайти на сайт не получается.

Цена услуги играет роль.