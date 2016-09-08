Соединить один роутер с другим + openVPN

Нужно настроить удаленный доступ. Сейчас сеть настроена через роутер, IP динамический. Нужно настроить доступ через сервис например noip.com При самостоятельной настройке сервис noip говорит что закрыт 80-й порт. Для настройки дам доступ к роутеру через TeamViewer
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть обычный роутер Asus, в него приходит интернет от мтс.
Есть аккаунт на hideme.ru
Есть Mikrotik Routerboard RB951G-2HnD. Нужно чтобы этот роутер выходил в сеть через VPN от hideme, и при подключении к нему устройства выходили в сеть через этот VPN. Сервис hideme дает настройки PPTP, L2TP/IPSec и openVPN, наверное лучше всего использовать последнее.
Если соединить два роутера витой парой, первый непонятно почему зависает и не включается :(
Насколько я понял можно обойтись и только вторым роутером, или можно их вообще не соединять кабелем, а все сделать через wi-fi.
В общем нужна консультация знающего человека, в скайп и teamviewer
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