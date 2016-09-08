Соединить один роутер с другим + openVPN

Есть обычный роутер Asus, в него приходит интернет от мтс.

Есть аккаунт на hideme.ru

Есть Mikrotik Routerboard RB951G-2HnD. Нужно чтобы этот роутер выходил в сеть через VPN от hideme, и при подключении к нему устройства выходили в сеть через этот VPN. Сервис hideme дает настройки PPTP, L2TP/IPSec и openVPN, наверное лучше всего использовать последнее.

Если соединить два роутера витой парой, первый непонятно почему зависает и не включается :(

Насколько я понял можно обойтись и только вторым роутером, или можно их вообще не соединять кабелем, а все сделать через wi-fi.

В общем нужна консультация знающего человека, в скайп и teamviewer