Есть обычный роутер Asus, в него приходит интернет от мтс. Есть аккаунт на hideme.ru Есть Mikrotik Routerboard RB951G-2HnD. Нужно чтобы этот роутер выходил в сеть через VPN от hideme, и при подключении к нему устройства выходили в ...
Как избавиться от зависимотсей пакетов KDE в UBUNTU?
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как избавиться от зависимотсей пакетов KDE в UBUNTU? Помочь нужно, при настройке линукса. нужны продвинутые пользователи линукса. Кто может помочь.
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