Как избавиться от зависимотсей пакетов KDE в UBUNTU?

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок190 просмотров
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как избавиться от зависимотсей пакетов KDE в UBUNTU?  Помочь нужно, при настройке линукса. нужны продвинутые пользователи линукса. Кто может помочь.

Ubuntu
7 лет назад
defergtgthwd
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад