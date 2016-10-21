Ускорение работы сайта на PrestaShop

Системное администрированиеЗавершен5 заявок194 просмотра
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Добрый день.

Необходимо ускорить улучшить скорость загрузки сайта на движке престашоп.

Также, нужно чтоб сайт получал оценку отлично в сервисах gtmetrix и google page speed

Адрес сайта - сброшу в личку по запросу.

Prestashop
7 лет назад
investo
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
7 лет назад
$150
7 дней
Результатом полностью доволен. Сайты летают. Категорически рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, терпелив, все время на связи. Проверка и оплата быстро! Рекомендую!