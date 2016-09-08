Срочно требуется помощь специалиста IBM

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки173 просмотра
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SOS!!!!!!!! Срочно требуется помощь специалиста IBM

Есть блейд-центр и схд указанной фирмы. ПОсле выключения электроэнергии блейд не видит схд. Перепробывали все что можно и нельзя - не помогает. Из-за отсутствия связи между блейдом и схд не можем запустить системы Компании.

ОООЧень срочно нужна действительная не бесплатная помощь

7 лет назад
pzdorovier
46 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад