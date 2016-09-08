Срочно требуется помощь специалиста IBM

Сервер сильно тормозит периодически. Вот такая ситуация по server status https://yadi.sk/i/OHi88zxMv2N4c Нужно подсказать в чем проблема и проконсультировать правильную настройку.
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Есть блейд-центр и схд указанной фирмы. ПОсле выключения электроэнергии блейд не видит схд. Перепробывали все что можно и нельзя - не помогает. Из-за отсутствия связи между блейдом и схд не можем запустить системы Компании.
ОООЧень срочно нужна действительная не бесплатная помощь
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