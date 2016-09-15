Очистить сайт от вирусов.

Системное администрированиеЗавершен12 заявок203 просмотра
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Очистить сайт от вирусов:  цена, гарантии, сро­ки. 

7 лет назад
zilotova30
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
andkln
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$22
1 день
С первого слова нашли общий контакт с исполнителем. Постоянно в сети, профессиональная работа. Будьте уверены, что если отдаете работу - она реально делается вовремя и в срок, мне получилось даже раньше. Вообщем большое спасибо Вам, Андрей. Всем рекомендую, не пожалеете!
Рекомендую сотрудничать! Оплата состоялась в точности по договорённости, в полном объёме и в срок. В процессе получил ответы на все возникавшие вопросы. Было приятно иметь дело :) Буду рад сотрудничать в будущем!