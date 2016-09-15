Очистить сайт от вирусов.

Есть обычный роутер Asus, в него приходит интернет от мтс. Есть аккаунт на hideme.ru Есть Mikrotik Routerboard RB951G-2HnD. Нужно чтобы этот роутер выходил в сеть через VPN от hideme, и при подключении к нему устройства выходили в ...