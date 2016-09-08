Настройка на сервере svn и innodb_file_per_table для SQL

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Установить на сервере svn 

Сделать бекап существующих баз, включить функцию для SQL innodb_file_per_table 

Поднять базы из бекап. 

Поднять дополнительную базу (размер базы 100 гиг в zip 4 гиг) 

Плата в рублях. 

Можно через безопасную сделку. 

Сделать оперативно. 

Контакты только по скайп

7 лет назад
dizmatrica1212
Игорь 
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад