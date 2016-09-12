Решить проблему с автообновлением сайта

Добрый день!

У меня есть автообновляемый сайт http://newstver.ru.

Уже как два месяца назад он перестал обновляться.

Я несколько раз перезапускал wpgrabber, но не помогло.

Обращался в поддержку хостинга и запускал задачу по заполнению новостей через chrone, но не помогло.

Сам сайт на платформе WordPress.

Делал автопроверку ссылок - работали.

Нужно разобраться и настроить автозаполнение новостей.