Решить проблему с автообновлением сайта

Установить на сервере svn Сделать бекап существующих баз, включить функцию для SQL innodb_file_per_table Поднять базы из бекап. Поднять дополнительную базу (размер базы 100 гиг в zip 4 гиг) Плата в рублях. Можно через безопасную сделку. Сделать оперативно. Контакты только по скайп
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
У меня есть автообновляемый сайт http://newstver.ru.
Уже как два месяца назад он перестал обновляться.
Я несколько раз перезапускал wpgrabber, но не помогло.
Обращался в поддержку хостинга и запускал задачу по заполнению новостей через chrone, но не помогло.
Сам сайт на платформе WordPress.
Делал автопроверку ссылок - работали.
Нужно разобраться и настроить автозаполнение новостей.
- Похожие заказы
- Системное администрирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Требуется настроить удаленный аккаунт пользователя в Windows Server 2008 таким образом, чтобы был закрыт доступ в инертнее и отключен буфер копирования с удаленного компьютера (т.е. чтобы буфер работал только внутри удаленного компьютера).Системное администрирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Очистить сайт от вирусов: цена, гарантии, сроки.Завершен7 лет назад
SOS!!!!!!!! Срочно требуется помощь специалиста IBM Есть блейд-центр и схд указанной фирмы. ПОсле выключения электроэнергии блейд не видит схд. Перепробывали все что можно и нельзя - не помогает. Из-за отсутствия связи между блейдом и схд не ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сервер сильно тормозит периодически. Вот такая ситуация по server status https://yadi.sk/i/OHi88zxMv2N4c Нужно подсказать в чем проблема и проконсультировать правильную настройку.Системное администрирование12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать e-mail рассылку по базе, состоящей из 350 адресов админов разных сайтов, с предложением разместить на их ресурсах статьи с активной ссылкой на сайт. Нужно это сделать так, чтобы письма не попали в СПАМ. Так чтобы с ответившими ...Системное администрирование15 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Необходимо ускорить улучшить скорость загрузки сайта на движке престашоп. Также, нужно чтоб сайт получал оценку отлично в сервисах gtmetrix и google page speed Адрес сайта - сброшу в личку по запросу.Завершен7 лет назад
Забыла пароль от сайта или кто то его поменял. Задача: восстановить пароль и прекратить регистрацию новых пользователей, являющихся ботами.. может даже это взлом. С Хостинга пока жалоб нет, но в день на не работающий сайт ...Завершен7 лет назад
Есть подверженный аккаунт adsense c тремя сайтам, на двух показывается реклама, на одном - нет, никаких явных причин нет, нужна консультация, для выявления причин, и устранение проблемы.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
как избавиться от зависимотсей пакетов KDE в UBUNTU? Помочь нужно, при настройке линукса. нужны продвинутые пользователи линукса. Кто может помочь.Системное администрирование5 заявокЗакрыт7 лет назад