Снять ограничение на размер стека на Linux (сайт на Битриксе)

$9
Системное администрированиеЗакрыт7 заявок147 просмотров
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Доделать задачу - снять ограничение на размер стека на Linux. По итогам выполнения задачи рассматриваю вариант сотрудничества в качестве администратора сайта на Битриксе (galatekstil.ru). 

Linux
7 лет назад
Imperatritca
Ольга 
58 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад