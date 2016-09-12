Задача настроить SMTP сервер на VPS, а точнее обучить настраивать SMTP сервера. Обязательно, в итоге, письма должны попадать во входящие. Рассылка массовая. пишите цену и скайп
Снять ограничение на размер стека на Linux (сайт на Битриксе)
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Доделать задачу - снять ограничение на размер стека на Linux. По итогам выполнения задачи рассматриваю вариант сотрудничества в качестве администратора сайта на Битриксе (galatekstil.ru).
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