Настройка маршрутизации UBUNTU 16.04

$35
Системное администрированиеЗавершен2 заявки160 просмотров
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Завернуть трафик с клиентских машин через роутер на разные socks5.

Ubuntu
7 лет назад
vpnover
Максим 
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
7 лет назад
$40
1 день
отлично справился с заданием, рекомендую к сотрудничеству!
Приятный в общении, в сотрудничестве заказчик. Никаких нареканий. Рекомендую!