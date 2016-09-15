Настройка маршрутизации UBUNTU 16.04

Возьмем в аренду виртуальный сервер на линукс. Там надо развернуть по инструкции сервер opengts программа скачивается отсюда - http://www.opengts.org/ инструкция по установке тут - http://www.opengts.org/OpenGTS_Config.pdf Если у кого то был опыт установки и настройки такой программы, это будет ...
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Завернуть трафик с клиентских машин через роутер на разные socks5.
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