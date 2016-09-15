Настроить на веб сервере linux приложение для GPS - OpenGTS_2.6.2

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки141 просмотр
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Возьмем в аренду виртуальный сервер на линукс.

Там надо развернуть по инструкции сервер opengts

программа скачивается отсюда - http://www.opengts.org/

инструкция по установке тут - http://www.opengts.org/OpenGTS_Config.pdf

Если у кого то был опыт установки и настройки такой программы, это будет плюсом.

Озвучивайте цену и сроки.

Спасибо.

Linux
7 лет назад
maximus123
Максим 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад