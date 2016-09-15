Настроить на веб сервере linux приложение для GPS - OpenGTS_2.6.2

Добрый день! У меня есть автообновляемый сайт http://newstver.ru. Уже как два месяца назад он перестал обновляться. Я несколько раз перезапускал wpgrabber, но не помогло. Обращался в поддержку хостинга и запускал задачу по заполнению новостей через chrone, но не помогло. Сам сайт на ...