Помощник админа

Системное администрированиеЗакрыт37 заявок504 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны базовые знания линукс систем, vpn, ssl.

Обязательно голова на плечах, так как мануалы есть.

Работы на два часа в сутки, максимум. Если сотрудничество пойдет, то перейдем к более интересным задачам

ps: работа удаленная

7 лет назад
MickeyDo
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад