Консультация по выбору технического решения на базе IP-PBX

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок126 просмотров
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Необходима письменная развернутая консультация по реализуемости бизнеса требования (функциональности, которую нужно будет реализовать с помощью IP-PBX) и верхнеуровневой оценке стоимости реализации.  

Необходим подтвержденный опыт работы и детальной настройки различных ippbx – asterisk, freeswitch, freepbx,.  

Широкий кругозор в области voip и интеграции voip с web сервисами.  

ТЗ  будет выслано кандидатам.

7 лет назад
absmax
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад