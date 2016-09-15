Астериск настроен, роутер приобретен с OpenVPN нужно определить проблему, почему все GSM-шлюзы (они используются для экономии расходов на связь) не выходят в онлайн (устранить конфликт устройств)
Консультация по выбору технического решения на базе IP-PBX
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима письменная развернутая консультация по реализуемости бизнеса требования (функциональности, которую нужно будет реализовать с помощью IP-PBX) и верхнеуровневой оценке стоимости реализации.
Необходим подтвержденный опыт работы и детальной настройки различных ippbx – asterisk, freeswitch, freepbx,.
Широкий кругозор в области voip и интеграции voip с web сервисами.
ТЗ будет выслано кандидатам.
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