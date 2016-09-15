Помощь в настройке Vesta cp (exim)

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок165 просмотров
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Добрый день,

Нужна помощь, не могу разобраться в чем проблема , не получает не отправляет письма exim.

Centos 7

Vesta cp

7 лет назад
Caseyy
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
год назад