Помощь в настройке Vesta cp (exim)

Возьмем в аренду виртуальный сервер на линукс. Там надо развернуть по инструкции сервер opengts программа скачивается отсюда - http://www.opengts.org/ инструкция по установке тут - http://www.opengts.org/OpenGTS_Config.pdf Если у кого то был опыт установки и настройки такой программы, это будет ...