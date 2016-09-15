Помощь в настройке Vesta cp (exim)

Необходима письменная развернутая консультация по реализуемости бизнеса требования (функциональности, которую нужно будет реализовать с помощью IP-PBX) и верхнеуровневой оценке стоимости реализации. Необходим подтвержденный опыт работы и детальной настройки различных ippbx – asterisk, freeswitch, freepbx,. Широкий кругозор в ...
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Добрый день,
Нужна помощь, не могу разобраться в чем проблема , не получает не отправляет письма exim.
Centos 7
Vesta cp
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