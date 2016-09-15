Помощь в .htaccess

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки163 просмотра
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Пояснить в чем будет отличие работы сайта при записи в .htaccess в двух случаях:

1. RewriteRule . index.php

2. RewriteRule .* /index.php [L]

7 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад