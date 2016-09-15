Помощь в .htaccess

Здравствуйте. Нужно настроить сервер ([u]чистая установка[/u]): [b]hp proliant dl120 gen9[/b] по [b]ilo[/b], а именно: 1. Установить ос Ubuntu/CentOS/Debian (настройки https://downloads.linux.hpe.com/SDR/index.html) 2. Настроить [b]Web-сервер[/b] со всеми пакетами и проч для работы нескольких сайтов (apache, php (5.3.13), mysql, SFTP, vesta, PostgreSQL ...
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Пояснить в чем будет отличие работы сайта при записи в .htaccess в двух случаях:
1. RewriteRule . index.php
2. RewriteRule .* /index.php [L]
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