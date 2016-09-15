Создать переменный IP-адрес

$100
Системное администрированиеЗакрыт6 заявок289 просмотров
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Нужно со своего пк руками забивать заявки на сайте карпрайс.

Чтобы заявки принимались без проблем - нужно чтобы у каждой заявки был уникальный ip.

Заявок в день будет передаваться порядка 50.

Нужно сделать чтобы у ПК атоматом либо периодически (например каждые 2-3 минуты) либо принудительно менялся ip адрес.

IP адреса должны быть с гео Москва и МО.

7 лет назад
irinalead
Ирина 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад