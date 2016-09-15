Создать переменный IP-адрес

Нужно со своего пк руками забивать заявки на сайте карпрайс.

Чтобы заявки принимались без проблем - нужно чтобы у каждой заявки был уникальный ip.

Заявок в день будет передаваться порядка 50.

Нужно сделать чтобы у ПК атоматом либо периодически (например каждые 2-3 минуты) либо принудительно менялся ip адрес.

IP адреса должны быть с гео Москва и МО.