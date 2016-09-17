Поднять openOffice/libreOffice на сервере с ownCloud, ос Debian.

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки148 просмотров
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Нужно поднять openOffice/libreOffice на сервере с ownCloud, модуль для привязки офиса к облаку есть. Могу сбросить ссылку на страницу с этим дополнением. На сервере установлен Debian.

Debian
7 лет назад
status_quo
38 летПольша
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад