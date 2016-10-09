status_quo

Нужно поднять openOffice/libreOffice на сервере с ownCloud, модуль для привязки офиса к облаку есть. Могу сбросить ссылку на страницу с этим дополнением. На сервере установлен Debian.
Системное администрирование4 заявки
Закрыт
9 лет назад
Нужно поднять openOffice/libreOffice на сервере с ownCloud, модуль для привязки офиса к облаку есть. Могу сбросить ссылку на страницу с этим дополнением. На сервере установлен Debian.
Проблема в том, что некоторые официальные дополнения (их не так много) работают не всегда корректно, это видно и по журналу логов, ошибки в основном в файлах *.php думаю если их исправить, то все начнет работать ...