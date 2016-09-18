Решить проблему в ОС Ubuntu 14.04

$20
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок207 просмотров
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В какой-то момент перестали работать юсб порты(соответственно флешку не воткнуть), а также вайфай (соответственно ничего не скачать и не обновить) модуль.

При запуске виртуалбокс просит некий kernel драйвер.

Требуется удалённая, пошаговая помощь в решении проблемы.

СД привод работает,  можно скинуть драйвера на диск.

Ubuntu
7 лет назад
tumanoff
39 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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