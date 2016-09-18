Решить проблему в ОС Ubuntu 14.04

На сервере установлены сертификаты ssl Сейчас появилась необходимость установки нескольких сертификатов на 1 айпи адрес, так как много сайтов на одном айпи. Нужно установить модуль для такой конфигурации.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В какой-то момент перестали работать юсб порты(соответственно флешку не воткнуть), а также вайфай (соответственно ничего не скачать и не обновить) модуль.
При запуске виртуалбокс просит некий kernel драйвер.
Требуется удалённая, пошаговая помощь в решении проблемы.
СД привод работает, можно скинуть драйвера на диск.
- Похожие заказы
- Системное администрирование9 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист по тонкой настройке my.cnf на сервере. Работаем по схеме, Вы говорите что делать, я выполняю команды на сервере. Некоторые параметры при помощи mysqltuner я уже настроил, с некоторыми параметрами возникают вопросы. О сервере, Freebsd 10.3 ...Закрыт7 лет назад
Есть программа телефонии Zoiper она подтягивает контакты с сервера LDAP. Нужно его поднять или хотя бы проконсультировать что сделать. Есть 2 вариант это чтобы она брала контакты с Windows контакты но как тогда их сделать ...Закрыт7 лет назад
Привет All ! Ищу помощника для себя, занимаюсь фриланс-сисадминством с 2009 года, на данный момент не справляюсь, потому возникла потребность в помощнике. Основные требования: - Знакомство с Linux (Debian, Centos) на уровне хотя бы - подключится проверить ...Системное администрирование26 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо прояснить момент про маршрутизацию для организации сети через несколько роутеров и соответственно помочь настроить(удаленно) маршруты, сам вопрос изложен тут: https://toster.ru/q/354864 Вероятно дело в статической маршрутизации, необходимо будет на пальцах объяснить в чем было дело и ...Закрыт7 лет назад
Требуется настроить сервер с нуля, сервис amazonСистемное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно поднять openOffice/libreOffice на сервере с ownCloud, модуль для привязки офиса к облаку есть. Могу сбросить ссылку на страницу с этим дополнением. На сервере установлен Debian.Закрыт7 лет назад
Пояснить в чем будет отличие работы сайта при записи в .htaccess в двух случаях: 1. RewriteRule . index.php 2. RewriteRule .* /index.php [L]Закрыт7 лет назад
- $60
Здравствуйте. Нужно настроить сервер ([u]чистая установка[/u]): [b]hp proliant dl120 gen9[/b] по [b]ilo[/b], а именно: 1. Установить ос Ubuntu/CentOS/Debian (настройки https://downloads.linux.hpe.com/SDR/index.html) 2. Настроить [b]Web-сервер[/b] со всеми пакетами и проч для работы нескольких сайтов (apache, php (5.3.13), mysql, SFTP, vesta, PostgreSQL ...Системное администрирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужно со своего пк руками забивать заявки на сайте карпрайс. Чтобы заявки принимались без проблем - нужно чтобы у каждой заявки был уникальный ip. Заявок в день будет передаваться порядка 50. Нужно сделать чтобы у ПК ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт7 лет назад