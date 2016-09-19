Помощик системного администратора

Необходимо прояснить момент про маршрутизацию для организации сети через несколько роутеров и соответственно помочь настроить(удаленно) маршруты, сам вопрос изложен тут: https://toster.ru/q/354864 Вероятно дело в статической маршрутизации, необходимо будет на пальцах объяснить в чем было дело и ...
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Привет All !
Ищу помощника для себя, занимаюсь фриланс-сисадминством с 2009 года, на данный момент не справляюсь, потому возникла потребность в помощнике. Основные требования:
- Знакомство с Linux (Debian, Centos) на уровне хотя бы - подключится проверить параметры сервера, состояние процессов.
- Желание трудится, обучаться, развиваться.
- Вариант подработки, второй работы не подходит, прошу даже не беспокоить, так как уже проходил это - в итоге когда проблема в двух местах, это выходит боком мне.
- На первых порах работы не будет много, оплата то же не высокая, но есть куда расти и повышать уровень дохода.
- Задачи не всегда сисадминские, иногда приходится помогать клиентам решать организационные вопросы, вопросы безопасности проектов, решать различных аспектов бизнеса в интернете.
- Быть всегда на связи, сервера не спрашивают когда можно упасть. Сбои в ДЦ то же не всегда по регламенту.
- Думаю первое время общая занятость будет минимальная, но со временем как будет больше понимания что как работает и для его необходимо - будет больше задач, соответственно и доход.
С чем я на данный момент работаю:
- WEB - Nginx, apache, mysql, postgres, elasticsearch, redis, mongodb;
- Cайты на - php, perl, python, ruby;
- Atlassian - Jira, Confluence, Bitbucket, Jenkins
- Контейнеры - Docker
- Penetration testing
- Участвую в разработке, внедрении, поддержке высоконагруженных проектов.
Оплата - первое время 5000 грн в мес., оплата на WM, как уровень будет соответствовать большей оплате - будет больше. Учить не готов, готов подсказать что то непонятное, но сидеть рассказывать как надо настраивать тот или иной сервис - не буду. Работа подойдет тем у кого мало опыта, но есть усидчивость, желание и умение самостоятельно, без пинка сидеть и решать проблемы, делать настройки, разбираться в том - с чем не работал. Работа на дому. В приоритете поиск такого помощника в регионах по убыванию:
- Харьков - Украина - Мир.
Прежде чем давать доступ куда либо, буду давать тестовое задание - задание не смертельное, но нацелено на отсеивание тех, кто не хочет работать или обучаться. Суть тестового задания - настроить минимально сервер у себя на компе (Virtualbox + Vagrant )и потом мне показать решение и рассказать как сделал, или я дам ВПСку для тестов в ДЦ - но не более чем на неделю, если даю сервер и вижу что человек даже не подключился - ВПС анулирую.
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