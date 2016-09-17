Настроить LDAP

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки160 просмотров
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Есть программа телефонии Zoiper она подтягивает контакты с сервера LDAP. Нужно его поднять или хотя бы проконсультировать что сделать. Есть 2 вариант это чтобы она брала контакты с Windows контакты но как тогда их сделать общими для всех компьютеров. Они в 1 подсети.  Можно еще через outlook 

7 лет назад
barone
Вилен 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад