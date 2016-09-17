Настроить LDAP

Есть программа телефонии Zoiper она подтягивает контакты с сервера LDAP. Нужно его поднять или хотя бы проконсультировать что сделать. Есть 2 вариант это чтобы она брала контакты с Windows контакты но как тогда их сделать общими для всех компьютеров. Они в 1 подсети. Можно еще через outlook