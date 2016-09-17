Нужно установить ssl

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок185 просмотров
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На сервере установлены сертификаты ssl

Сейчас появилась необходимость установки нескольких сертификатов на 1 айпи адрес, так как много сайтов на одном айпи.

Нужно установить модуль для такой конфигурации.

7 лет назад
moder77
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад