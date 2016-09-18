Скрыть ссылку с помощью jQuery

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок190 просмотров
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На сайте размещаются ссылки для скачивания файлов, необходимо эти ссылки скрыть, чтобы путь на файл нельзя было скопировать. 

Ссылка вида -

jQuery
7 лет назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад