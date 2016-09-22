Скрыть сайт для определенных Стран

Системное администрированиеЗавершен9 заявок174 просмотра
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Требуется срыть сайт для доступа из таких стран как США, Канада, Австралия, весь  Карибский регион , Виргинские острова, Белиз чтоб при переходе их перекидывало на 404

7 лет назад
Jim_Slil
Алексей 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mexanik
Кирилл 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
199 отзывов
7 лет назад
$10
1 день
блин это еще что такое? опять глюки? а не все нормально.... Делал человек Легенда.. Почетно , за четно, качественно.. Сп Бро..
Сработались!