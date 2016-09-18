Настройка mysql на рабочем сервере

Требуется срыть сайт для доступа из таких стран как США, Канада, Австралия, весь Карибский регион , Виргинские острова, Белиз чтоб при переходе их перекидывало на 404
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На сервере проблема
mysql 5.5
InnoDB: Error: checksum mismatch in data file ./ibdata1
требуется:
1) сделать бекап текущих данных
2) восстановить все что будет возможно
3) поднять mysql и устранить другие ошибки, при обнаружении
4) настроить бекапы всех данных на сервере во избежание проблемы потери данных любым способом
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