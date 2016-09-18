Настройка mysql на рабочем сервере

Системное администрированиеЗакрыт14 заявок201 просмотр
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На сервере проблема 

mysql 5.5

InnoDB: Error: checksum mismatch in data file ./ibdata1

требуется:

1) сделать бекап текущих данных

2) восстановить все что будет возможно

3) поднять mysql и устранить другие ошибки, при обнаружении

4) настроить бекапы всех данных на сервере во избежание проблемы потери данных любым способом

MySQL
7 лет назад
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад