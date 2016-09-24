Здравствуйте! Требуется единоразово настроить облачное решение от Amazon под wordpress блоги. Оптимизировать именно под Wordpress. Многоуровневое кэширование. Облачное решение - США трафик попадает на США сервера. Индия на индию. Европа на сервер в европе. Панель управления для разработчика (ISP, CPanel) Нагрузка ...
Удалённый системный администратор: создание сети с "нуля"
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Разыскивается системный администратор, с высоким уровнем профессионализма, способный реализовать удалённом режиме проект по построению сети компании и её филиалов, и в дальнейшем осуществлять поддержку (в удалённом режиме).
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