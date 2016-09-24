Удалённый системный администратор: создание сети с "нуля"

Системное администрированиеЗакрыт21 заявка376 просмотров
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Разыскивается системный администратор, с высоким уровнем профессионализма, способный реализовать удалённом режиме проект по построению сети компании и её филиалов, и в дальнейшем осуществлять поддержку (в удалённом режиме).

7 лет назад
soulinter
Михаил 
53 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sevensee
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$424
14 дней