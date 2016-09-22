Требуется настроить облачное решение от amazon под высокую нагрузку

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! 

Требуется единоразово настроить облачное решение от Amazon под wordpress блоги.

Оптимизировать именно под Wordpress.

Многоуровневое кэширование.

Облачное решение - США трафик попадает на США сервера.

Индия на индию. Европа на сервер в европе.

Панель управления для разработчика (ISP, CPanel)

Нагрузка - 200 млн запросов в месяц.

Будет плюсом если у вас есть сертификат от Amazon и вы можете похвастаться своим опытом.

В дальнейшем нужна будет поддержка.

7 лет назад
id9999i
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
21 день назад