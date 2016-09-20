После переноса сайта на VPS дать права доступа

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок157 просмотров
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после переноса сайта на VPS не корректно работает сайт,нужно дать доступ  wp-content/uploads/ что все заработало как ранее

панель управление VESTA

а то файлы не грузятся , формы не работают

Быстрая работка за знающего на 5 мин

7 лет назад
Jim_Slil
Алексей 
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад