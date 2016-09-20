Сервер - ubuntu 16, nginx, php 7. Необходимо настроить корректную отправку писем с сайтов. Оплата сбербанк, тинькофф, яд.
После переноса сайта на VPS дать права доступа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
после переноса сайта на VPS не корректно работает сайт,нужно дать доступ wp-content/uploads/ что все заработало как ранее
панель управление VESTA
а то файлы не грузятся , формы не работают
Быстрая работка за знающего на 5 мин
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