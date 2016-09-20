Перенести сайты на другой сервак

$5
Системное администрированиеЗакрыт12 заявок213 просмотров
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1) из за досс атаки необходимо перенести сайты на другое облако сервака

2) хостинг зарубежный написал что необходимо создать новое облако с новым ip и перенести на него сайты.

сам сделать не смогу, сделать нужно быстро

7 лет назад
seriuslait
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад