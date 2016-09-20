Настройка Windows server 2012 r2 RDS

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок199 просмотров
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Требуется устранить ряд критических ошибок, приводящих к остановке RDS

7 лет назад
aam_com_ua
Александр 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад