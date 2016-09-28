Настройка производительности базы POstgreSQL

Системное администрированиеЗакрыт3 заявки174 просмотра
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Имеется база данный под PostgreSQL 9.5 объем данных 5Тб. Нужно провести анализ и настроить параметры для оптимальной работы. 

PostgreSQL
7 лет назад
kodoss
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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