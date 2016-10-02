Настроить FastCGI

Системное администрированиеЗавершен2 заявки139 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день! 

Есть проект написанный на Python+Flask, БД MySQL и виртуальный хостинг с Apache 2.2.22 и ОС Debian. Необходимо настроить FastCGI. Остальное все настроено. 

Жду предложений. Пишите цены и сроки.

Спасибо за внимание!

7 лет назад
notfallen0104
Андрей 
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
komivlad
Михаил 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$20
1 день
Михаил очень ответственно подошел к выполнению заказа. Работу выполнил на отлично. Всё сделано оперативно и в срок. Рекомендую!
Андрей, поставил четкое ТЗ, дал все необходимые доступы, всячески содействовал при возникновении каких-либо вопросов, рекомендую как заказчика, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.