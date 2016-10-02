Настроить почту на сервере cent os, cp vesta ящик работает на отправку но на прием не хочет, необходимо починить и объяснить в чем была причина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть проект написанный на Python+Flask, БД MySQL и виртуальный хостинг с Apache 2.2.22 и ОС Debian. Необходимо настроить FastCGI. Остальное все настроено.
Жду предложений. Пишите цены и сроки.
Спасибо за внимание!
- Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
НА aws.amazon нужно посчитать стоимость и настроить 1000 ipv4 proxies. Показать, как это делать для повторных работ.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
[u]Дано:[/u] 1. Имеется Centos, Asterisk с подключенными городскими линиями по SIP [u]Задача:[/u] Настроить Asterisk таким образом, что бы каждый пользователь мог принять/отправить факсимильное сообщение нажав определенную комбинацию клавиш на телефоне, предварительно положив электронный документ в определённую папку для отправки факса, ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Реализовать серверное приложение на phyton и,или js,crossbar.io mongodb lmdb postgresql В части реализации серверного приложения описанного вот тутhttps://docs.google.com/document/d/1eTyMeMT8JMWN2KNODOFOL46UBdF-uVwFZMjRz8VZHDk/edit?usp=sharingТут черновики процедур и сущности которые надо обсудить и согласовать в состояние тзhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1-BHtFLgv6uLS9RR9roFyGaokC2xLSZNcX1xad-zeNfA/edit?usp=sharingДелаем в несколько этапов1 поднять необходимую инфраструктуру2 ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Разыскивается системный администратор, с высоким уровнем профессионализма, способный реализовать удалённом режиме проект по построению сети компании и её филиалов, и в дальнейшем осуществлять поддержку (в удалённом режиме).Системное администрирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Требуется единоразово настроить облачное решение от Amazon под wordpress блоги. Оптимизировать именно под Wordpress. Многоуровневое кэширование. Облачное решение - США трафик попадает на США сервера. Индия на индию. Европа на сервер в европе. Панель управления для разработчика (ISP, CPanel) Нагрузка ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется устранить ряд критических ошибок, приводящих к остановке RDSСистемное администрирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт [url=http://genezis-rehab.ru/]genezis-rehab.ru/[/url] был не доделан програмистом, в связи с этим остались небольшие правки: Вот правки которые необходимо сделать, есть макеты и все что необходимо или непонятно обсудим разберемся! Соответственно жду предложения по цене за вашу работу, возможны доп правки, ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
после переноса сайта на VPS не корректно работает сайт,нужно дать доступ wp-content/uploads/ что все заработало как ранее панель управление VESTA а то файлы не грузятся , формы не работают Быстрая работка за знающего на 5 минСистемное администрирование7 заявокЗакрыт7 лет назад