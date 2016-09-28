Открыть 443 порт

Не могу настроить работу сайта WIX на домене третьего уровня. домен и хостинг на reg.ru Основной домен не должен быть затронут, на нем висит сайт. Результат работы - сайт на домене второго уровня работает штатно, создан поддомен третьего ...
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Добрый день, возникла такая проблема: в организации 5 компов, интернет приходит на один комп от него на свич и раздается по компам. Такая схема работает много лет. Вдруг сегодня перестала работать программа связи с налоговой + перестал открываться google.ru в эксплоуре. (В других браузерах открывается.) на компе бухгалтера. Техподдержка налоговой говорит что закрыт 443 порт. Стали проверять остальные компы. Картина такая: на 4 компах в эксплоуре гугл.ру не открывается, на пятом открывается, т.е получаться что проблема как бы не локальная, т.е если техподдержка налоговой права значит на 4 компах порт 443 закрыт, а на одном компе открыт. Кто может помочь решить данную проблему? Цель - восстановить связь с налоговой. К сожалению программа работает только через эксплоурер, т.е нет других вариантов. И повторяю вчера всё было ОК. На кого грешить не ясно, если провайдер, то почему на 5-ой машине работает гугл. Для справки у буха- win 2003 на остальных ХР.
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