Настройка поддомена для WIX

$15
Системное администрированиеЗавершен2 заявки355 просмотров
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Не могу настроить работу сайта WIX на домене третьего уровня.

домен и хостинг на reg.ru

Основной домен не должен быть затронут, на нем висит сайт.

Результат работы - сайт на домене второго уровня работает штатно, создан поддомен третьего уровня и на нем работает сайт wix.

Сайт wix уже готов.

7 лет назад
guest_14755362774986
Россия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
komivlad
Михаил 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$20
1 день
Спасибо, все сделано и сделано очень быстро. С удовольствием могу рекомендовать. Даниил Сергеев генеральный директор компании Визаход
Рекомендую как заказчика, четкое задание, оплата сразу после выполнения задания. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.