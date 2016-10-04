Настройка поддомена для WIX

Имеется база данный под PostgreSQL 9.5 объем данных 5Тб. Нужно провести анализ и настроить параметры для оптимальной работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не могу настроить работу сайта WIX на домене третьего уровня.
домен и хостинг на reg.ru
Основной домен не должен быть затронут, на нем висит сайт.
Результат работы - сайт на домене второго уровня работает штатно, создан поддомен третьего уровня и на нем работает сайт wix.
Сайт wix уже готов.
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