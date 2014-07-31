Убрать вывод модуля с определённых страниц сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка154 просмотра

Здравствуйте

Требуется убрать вывод модуля с определенных страниц сайта.

Joomla 2.5 & компонент магазина JoomShopping именно в компоненте и нужно сделать.

Оплата на QIWI кошелёк, после выполнения и проверки работы.

Joomla
11 лет назад
Sina
41 год
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

babay86
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена быстро, качественно. Никаких замечаний нет, только положительные. Думаю такого исполнителя нужно добавлять в список избранных и не терять контакты! :) Спасибо! Желаю удачной работы!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ. Быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

babay86
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад