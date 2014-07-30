Из готового дизайна сверстать тему для Wordpress. Есть дизайн сайта в формате psd,нужно сверстать тему для Wordpress. Сделать нужно до утра ! Пишите в скайп !
Восстановить сайт Joomla 1.5 из бэкапа
Требуется помощь в восстановлении сайта на Joomla 1.5 из бэкапа.
Имеются бэкап файлов, созданный средствами CPanel и база данных.
При попытке восстановления открывается пустая страница.
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