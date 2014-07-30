Восстановить сайт Joomla 1.5 из бэкапа

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт11 заявок194 просмотра

Требуется помощь в восстановлении сайта на Joomla 1.5 из бэкапа.

Имеются бэкап файлов, созданный средствами CPanel и база данных.

При попытке восстановления открывается пустая страница.

Joomla
11 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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