Специалист joomla 3.3

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Закрыт1 заявка106 просмотров

Всем привет нужно решить проблему с шаблоном joomla 3.3

Продблема в следующем: при изменении язика сайта на русский или другой возникает ошибка:

(0 - DateTime::__construct() [datetime.--construct]: Failed to parse time string (11 вересня 2013) at position 0 (1): Unexpected character)

сайт http://it-newsukraine.com.ua/

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Joomla
11 лет назад
ttbcomua
Андрей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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