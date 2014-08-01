Допилка shopkeeper на modX Revolution

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки200 просмотров

Доброго дня!

Первая задача.

На сайте под ModX добавлен скрипт интернет-магазина на Shopkeeper. Основная масса товаров выводится по системе: в основном товаре (серии) лежат товары-дети (модели).

Реализовано несколько вариантов вывода товаров-детей:

1) галка "Не показывать в меню" активна, галка "Опубликован" активна - товар не выводится в каталоге, товар выводится внутри товара-родителя, но ссылки на него нет.

2) галка "Не показывать в меню" убрана, галка "Опубликован" активна - товар выводится в каталоге, товар выводится внутри товара-родителя, ссылка на товар есть

3) галка "Не показывать в меню" убрана, галка "Опубликован" убрана - товар не выводится в каталоге, товар выводится внутри товара-родителя, ссылка на товар есть

проблема именно с 3м вариантом вывода, т.к. если я залогинен в админке, то могу по ссылке зайти на страницу товара. Если не залогинен - то страница товара выдает 404 страницу.

Отсюда задача: или добавить новый функционал по выбору стиля вывода товаров-детей, либо допилить имеющийся, либо ваш вариант.

Вторая задача.

Сейчас цена товара заполняется в рублях в 2 полях (1 - выводится на сайте, 2 - используется для расчетов). Есть необходимость использовать также долларовые и евровые цены. Необходимо добавить 2 новых поля для валют на странице редактирования товара, а также 2 поля для указания курса валют. Приоритет учета значений, если заполнены 2 или 3 поля, такой: у евро самый высокий, затем доллар, затем рубли. Т.е. если заполнены рублевые поля и долларовые, то рублевые должны игнорироваться. Цена в валюте должна пересчитываться и подставляться на сайт.

MODX
11 лет назад
awpshko
Сергей 
34 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

b0nn1e
Андрей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$50
1 день
Нужно было сделать доработки в интернет-магазине на Shopkeeper на ModX - очень быстро все поправил, отличная обратная связь, все подробно объяснил и выполнил точно, как нужно было. Ответственныйи исполнительный: рекомендую (=
Сотрудничеством с Сергеем остался доволен на все 100%. Четка постановка задачи, четкое понимание того что должно быть в конечном результате, своевременная оплата, всегда на связи, и мгновенные ответы на возникающие вопросы. К сотрудничеству - рекомендую!

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b0nn1e
Андрей 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад