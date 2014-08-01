Допилка shopkeeper на modX Revolution

Доброго дня!

Первая задача.

На сайте под ModX добавлен скрипт интернет-магазина на Shopkeeper. Основная масса товаров выводится по системе: в основном товаре (серии) лежат товары-дети (модели).

Реализовано несколько вариантов вывода товаров-детей:

1) галка "Не показывать в меню" активна, галка "Опубликован" активна - товар не выводится в каталоге, товар выводится внутри товара-родителя, но ссылки на него нет.

2) галка "Не показывать в меню" убрана, галка "Опубликован" активна - товар выводится в каталоге, товар выводится внутри товара-родителя, ссылка на товар есть

3) галка "Не показывать в меню" убрана, галка "Опубликован" убрана - товар не выводится в каталоге, товар выводится внутри товара-родителя, ссылка на товар есть

проблема именно с 3м вариантом вывода, т.к. если я залогинен в админке, то могу по ссылке зайти на страницу товара. Если не залогинен - то страница товара выдает 404 страницу.

Отсюда задача: или добавить новый функционал по выбору стиля вывода товаров-детей, либо допилить имеющийся, либо ваш вариант.

Вторая задача.

Сейчас цена товара заполняется в рублях в 2 полях (1 - выводится на сайте, 2 - используется для расчетов). Есть необходимость использовать также долларовые и евровые цены. Необходимо добавить 2 новых поля для валют на странице редактирования товара, а также 2 поля для указания курса валют. Приоритет учета значений, если заполнены 2 или 3 поля, такой: у евро самый высокий, затем доллар, затем рубли. Т.е. если заполнены рублевые поля и долларовые, то рублевые должны игнорироваться. Цена в валюте должна пересчитываться и подставляться на сайт.