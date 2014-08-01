Требуется помощь в восстановлении сайта на Joomla 1.5 из бэкапа. Имеются бэкап файлов, созданный средствами CPanel и база данных. При попытке восстановления открывается пустая страница.
Допилка shopkeeper на modX Revolution
Доброго дня!
Первая задача.
На сайте под ModX добавлен скрипт интернет-магазина на Shopkeeper. Основная масса товаров выводится по системе: в основном товаре (серии) лежат товары-дети (модели).
Реализовано несколько вариантов вывода товаров-детей:
1) галка "Не показывать в меню" активна, галка "Опубликован" активна - товар не выводится в каталоге, товар выводится внутри товара-родителя, но ссылки на него нет.
2) галка "Не показывать в меню" убрана, галка "Опубликован" активна - товар выводится в каталоге, товар выводится внутри товара-родителя, ссылка на товар есть
3) галка "Не показывать в меню" убрана, галка "Опубликован" убрана - товар не выводится в каталоге, товар выводится внутри товара-родителя, ссылка на товар есть
проблема именно с 3м вариантом вывода, т.к. если я залогинен в админке, то могу по ссылке зайти на страницу товара. Если не залогинен - то страница товара выдает 404 страницу.
Отсюда задача: или добавить новый функционал по выбору стиля вывода товаров-детей, либо допилить имеющийся, либо ваш вариант.
Вторая задача.
Сейчас цена товара заполняется в рублях в 2 полях (1 - выводится на сайте, 2 - используется для расчетов). Есть необходимость использовать также долларовые и евровые цены. Необходимо добавить 2 новых поля для валют на странице редактирования товара, а также 2 поля для указания курса валют. Приоритет учета значений, если заполнены 2 или 3 поля, такой: у евро самый высокий, затем доллар, затем рубли. Т.е. если заполнены рублевые поля и долларовые, то рублевые должны игнорироваться. Цена в валюте должна пересчитываться и подставляться на сайт.
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