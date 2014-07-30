Оптимизировать и настроить xenforo

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
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Нужен человек который работал с ксенфоро и его болшой базой около гб, надо оптимизировать и настроить что бы нормально все работало.

XenForo
11 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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