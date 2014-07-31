Наладить работоспособность сайта на joomla

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки182 просмотра

Срочно наладить работу сайта на joomla 2.5

выдает:

// Initialize $view: $view = $this->artx = new ArtxPage($this); // Decorate component with Artisteer style: $view->componentWrapper(); JHtml::_('behavior.framework', true); ?>

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Joomla
11 лет назад
Zidiz
Ольга 
41 год
18 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад
$15
1 день
Спасибо, за качественную работу
С Ольгой замечательно работается - она очень ответственный, компетентный и надёжный заказчик и очень приятный в общении человек! Интересный проект, чётко сформулированные требования к работе. Спасибо за приятное и результативное сотрудничество, буду рад дальнейшим совместным проектам!

Заявки фрилансеров

proger86
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
494 отзыва(-10)
11 лет назад