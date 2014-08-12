Добрый день Есть проект на Drupal. В разделе http://www.consulting.erc.ua/kb есть блок подписаться на темы справа. Подписчикам приходит рассылка на все темы, а не на которые он подписан. Нужно оперативно поправить и ...
Исправить недочеты и внести допол., CMS 1С Битрикс
Необходимо исправить недочеты и внести дополнения в имеющийся портал по ипотеке.
Ищем хорошего специалиста для постоянного сотрудничества в дальнейшем, так как требуется постоянно дорабатывать данный портал и предстоит разработать еще как минимум 2 интернет-ресурса на CMS 1С Битрикс.
Своевременную и достойную оплату гарантируем, в свою очередь хотели бы получить постоянную поддержку с оплатой за обращение по мере необходимости и квалифицированное выполнение работ.
Техническое задание по доработке ipotekon.ru
CMS 1С Битрикс
1. Починить подбор ипотеки
После одного восстановления сайта из резервной копии перестал срабатывать скрипт вывода банков (выводились банки, подходящие по параметрам в виде такой же таблицы как и на странице http://ipotekon.ru/banki_po_ipoteke/, только в правой колонке вместо "Рассчитать ипотеку" была ссылка на форму "Оставить заявку" - высплывающая форма заявки на подбор ипотеки, та же, что и при нажатии кнопки "ЗАЯВКА НА ПОДБОР ИПОТЕКИ" в шапке сайта)
Нужно починить этот скрипт, чтобы все нормально выводилось и сделать альтернативный вариант - в форму параметров добавить "контактный телефон", и чтобы после нажатия кнопки "НАЙТИ ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ" отправлялась заявка на почту, по подбору ипотеки, содержащая все параметры, введенные пользователем.
2. сделать баннеры на главную и на внутренние страницы отдельно с возможностью размещения jpg, флеш, и гиф баннеров или того же размера слайдера, как на главной. Для всех внутренних страниц баннер под горизонтальном меню, размером 728х90 пикселей. Для главной страницы баннер слева внизу под меню "База знаний"
3. закрыть от индексации левое меню (только тексты ссылок, сами ссылки оставить открытыми, если такое возможно)
4. Сделать раздел "Квартиры в ипотеку" - в данном разделе будут размещаться предложения по продаже квартир, каждую из которых можно преобрести в ипотеку. Структура стандартная - картинки, цена, свойства (общая площадь, жилая площадь, тип объеката (квартира, комната, доля в квартире), округ (округи Москвы, Подмосковье), район (районы Москвы и районы Подмосковья), площадь кухни, сколько комнат, город, ближайшая станция метро (с рассстоянием в минутах пешком или на транспорте) и т.д.
5. Метатеги главных категорий базы знаний отображаются некорректно. Такие как http://ipotekon.ru/info/ipoteka/, http://ipotekon.ru/info/oformlenie/, http://ipotekon.ru/info/kredit/
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