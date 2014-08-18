Нужно поправить рассылку

Добрый день

Есть проект на Drupal. В разделе http://www.consulting.erc.ua/kb есть блок подписаться на темы справа.

Подписчикам приходит рассылка на все темы, а не на которые он подписан. Нужно оперативно поправить и нужно поправить внешний вид письма-рассылки (отступы). Просьба сроки и сумму указывать в заявке. Нужно оперативно.