Нужно поправить рассылку

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки252 просмотра

Добрый день

Есть проект на Drupal. В разделе http://www.consulting.erc.ua/kb есть блок подписаться на темы справа.

Подписчикам приходит рассылка на все темы, а не на которые он подписан. Нужно оперативно поправить и нужно поправить внешний вид письма-рассылки (отступы). Просьба сроки и сумму указывать в заявке. Нужно оперативно.

Drupal
11 лет назад
zhil
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

serega170584
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$45
1 день
Все выполнил в срок и постоянно находился на связи. Рекомендую.
Четко поставлена задача. Ничего не пришлось додумывать.

Заявки фрилансеров

serega170584
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад