Требуется создать несколько БП в ЦРМ Битрикс24. Подробности голосом в скайпе
Нужно поправить рассылку
Добрый день
Есть проект на Drupal. В разделе http://www.consulting.erc.ua/kb есть блок подписаться на темы справа.
Подписчикам приходит рассылка на все темы, а не на которые он подписан. Нужно оперативно поправить и нужно поправить внешний вид письма-рассылки (отступы). Просьба сроки и сумму указывать в заявке. Нужно оперативно.
Выбранный исполнитель
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