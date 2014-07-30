Немного изменить сортировку новостей в Dle 10.1

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Нужно немного изменить файл /engine/modules/functions.php

Чтобы сортировка была по Дате, Просмотрам и Алфавиту. И убрать надпись "Сортировать статьи по"

И активная сортировка была обернута в , а название сортировка в (пример - Дате

Надеюсь понятно объяснил, пишите с ценой и сроками.

DLE
11 лет назад
LiveSerials
Александр 
29 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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